Опубликовано видео допроса захваченного у Орехова пленного бойца ВСУ «РВ» опубликовала видео допроса захваченного у Орехова пленного бойца ВСУ

Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») опубликовал видео с допросом бойца ВСУ, который был захвачен в плен в районе населенного пункта Работино Запорожской области. По его словам, потери личного состава со стороны украинской армии на данном направлении составляют около 50%. Боец отметил, что у захваченной украинской бригады практически отсутствовала тяжелая техника и боеприпасы.

На каждую роту полагается один натовский бронетранспортер YPR и половина из них уже подбиты, а потери личного состава убитыми и ранеными составляют 50%, — заявил украинский пленный.

Украинский военный рассказал, что его и его сослуживцев перебросили на передовую к Орехову без соответствующей подготовки, у солдат отсутствует регулярное питание. Он подчеркнул, что никто в части не хочет участвовать в боевых действиях.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская авиация сбросила авиационные бомбы на места скопления украинских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, атака была проведена с целью сорвать наступление ВСУ на населенный пункт Работино.