Опубликовано видео боев в селе Крынки, где ранее закрепились ВСУ

Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео с места активных боевых действий на Херсонском направлении в зоне специальной военной операции. По его информации, российские морпехи уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины в селе Крынки, где ранее закрепились бойцы украинской армии. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как сообщает WarGonzo, ВС РФ применяют авиацию, артиллерию, в частности тяжелые огнеметные системы, и танки. По данным канала, процесс выкуривания украинских военных усложняется наличием большого количества подвалов.

Ранее российские военные из состава группировки войск «Днепр» нанесли удар по огневой позиции украинских военных на Херсонском направлении. Как сообщал Telegram-канал «Днепровский Рубеж», ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 калибра 122 мм в районе Понятовки. В общей сложности за минувшие сутки российские силы поразили более 30 позиций ствольной артиллерии и минометов ВСУ. Также бойцы ВС РФ ликвидировали расчет противника, пытавшийся оказать огневую поддержку диверсантам в районе Казачьих Лагерей, которые также были нейтрализованы.