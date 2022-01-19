Опубликовано видео авиаудара США по мирным жителям в Афганистане

Издание The New York Times опубликовало видео авиаудара США по жилому кварталу Кабула в августе прошлого года, при котором погибли 10 мирных жителей, включая семерых детей. Видеозапись была получена журналистами после иска, поданного в соответствии с американским законом о свободе информации против Центрального командования (CENTCOM) ВС США.

На кадрах, снятых с двух беспилотников, видно, как автомобиль паркуется во дворе жилого дома, вокруг него бегают люди, а затем происходит взрыв. В издании отмечают, что на записи отчётливо виден рост одной из фигур, это свидетельствует, что рядом с машиной стоял ребёнок. После удара несколько людей бегут в сторону взрыва, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Известно, что глава Пентагона Ллойд Остин принёс извинения за этот инцидент, но отметил, что ни один американский военный не понесёт наказания за эти действия.

Ранее стало известно, что Пентагон занижал число мирных жителей, погибших при нанесении американскими военными авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане. Число погибших в действительности «намного выше», чем заявляли военные. Журналисты проанализировали потери, посетили более сотни мест, связанных с ударами, и провели интервью с выжившими жителями, а также с чиновниками США. Военные США насчитали 1417 жертв среди мирных жителей при ударах по террористам.