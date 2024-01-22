Опубликовано фото выживших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети опубликовано первое фото выживших при крушении самолет Falcon 10 в Афганистане. По информации Telegram-канала SHOT, на снимке запечатлены пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медик Павел Попов.

По предварительным данным, они не получили серьезных травм. Состояние еще одного медика, Игоря Сывороткина, также оценивается как удовлетворительное.

Кадры с выжившими и видео с места крушения также представило издание Hurriyet News.

Инцидент с чартерным медицинским рейсом, следовавшим по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (дозаправка) — Жуковский (Москва), произошел вечером 20 января. Самолет пропал с радаров после сообщения экипажа об отказе двигателей, в этот момент воздушное судно находилось в горах Афганистана.

На борту находились шесть человек — два члена экипажа, два медработника и супружеская пара предпринимателей из России — Анна и Анатолий Евсюковы. Они отдыхали в Таиланде, когда Анне стало плохо. Ее поместили в больницу в Паттайе, позднее было принято решение о транспортировке в Москву.

Ранее сообщалось, что один из выживших при крушении самолета на северо-востоке Афганистана смог самостоятельно добраться до населенного пункта и попросить помощи. Ему удалось дойти до села в области Коф Аб, с местными жителями он изъяснялся на языке жестов.