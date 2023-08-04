Опубликован спутниковый снимок Измаила после серии ударов Котенок опубликовал спутниковый снимок украинского Измаила после серии ударов

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале опубликовал спутниковый снимок украинского города Измаил, сделанный после серии ударов. На фото виден столб дыма, поднимающийся над пораженными объектами. По словам военкора, удары наносились по инфраструктуре морского порта в ночь на среду.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее заявил, что российские войска нанесли удар по базе иностранных наемников в Измаиле, расположенном в Одесской области. На базе также находилась бронированная техника. По данным Лебедева, наемники могли прибыть на Украину из Румынии. Также российские военные уничтожили базу по ремонту катеров Вооруженных сил Украины и нефтехранилище.

Позже издание The American Conservative написало, что нанесение ВС РФ ударов по объектам инфраструктуры в Одессе шокировало правительства стран Запада. Политики ряда государств стали призывать к более агрессивным действиям против России. При этом США не хотят ввязываться в ядерную войну из-за ударов по стране, не представляющей для них жизненно важного интереса. В ТАС призвали США держаться подальше от конфликтов, которые их не касаются.