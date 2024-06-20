Появились детали договора, подписанного Путиным и Ким Чен Ыном ЦТАК: договор о сотрудничестве КНДР и России бессрочный и состоит из 23 статей

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и России. Его накануне подписали президент России Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын в Пхеньяне.

Отмечается, что документ бессрочный и состоит из 23 статей, он заменил собой предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который государства заключали в 2000-м. Прекратить новое соглашение можно уведомлением другой стороны о соответствующем решении. Договор а таком случае перестает действовать через год.

Путин ранее заявил, что власти России не исключают возможности военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. Глава государства отметил, что партнерство может развиваться в соответствии с заключенным договором о стратегическом взаимодействии.

Как считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, договор о всеобъемлющем сотрудничестве России и КНДР станет головной болью для США. Парламентарий выразил мнение, что положение американцев на восточном направлении достаточно серьезно затруднится. Он напомнил, что в Южной Корее расположено одно из стратегических командований Вооруженными силами США.