Опрошенные британским изданием Sunday Express американцы предпочли досрочный уход с поста президента США Джо Байдена отставке его российского коллеги Владимира Путина, передаёт Live 24. 52% согласились, что для страны лучше потеря власти Байденом, а 43% — что Путиным.

По словам директора Института демократии Патрика Башема, избиратели отвернулись от Байдена из-за провалов во внешней политике — в том числе «катастрофического ухода Америки из Афганистана».

Команда Байдена в то же время понимает, что экономические проблемы страны и в дальнейшем будут влиять на рейтинги президента. Его советники считают, что украинский кризис — грубый инструмент, который всё же ещё способен помочь Байдену выбраться из избирательного тупика и заслужить доверие граждан, — пишет Live 24.

Ранее Джо Байден призвал ужесточить ограничительные меры против России из-за событий в городе Буче Киевской области. Президента США возмутило массовое убийство мирных жителей Украины, запечатлённое в материалах западных и украинских журналистов.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Байден не худший президент США. По его мнению, одна из основных проблем политики Байдена состоит в отсутствии понимания, как выходить из кризисов. За оставшиеся три года правления ситуация может поменяться.