Опрос показал изменение отношения к России и США в мире Опрос показал падение популярности США в мире

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Популярность США в мире с 2023 года снизилась на 5 п. п., отношение к РФ стало более позитивным, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса немецкой маркетинговой компании Latana и датского фонда «Альянс демократий». Только 22% респондентов заявили о положительном отношении к Соединенным Штатам.

В 2023 году показатель равнялся 27%. Наиболее заметно поддержка США снизилась в странах Северной Африки и Ближнего Востока (в среднем на 12 п. п.) и Европе (на 7 п. п.).

Восприятие России за прошлый год стало более позитивным. Доля положительно относящихся к РФ участников пороса увеличилась на 5 п. п., достигнув 14%. Наиболее позитивно Россию оценивают жители Азии (15%) и Ближнего востока (16%).

Опрос проводился с 20 февраля по 15 апреля 2023 года. В нем участвовали около 63 тыс. опрошенных из 53 стран (порядка 1 200 респондентов из каждой страны). Погрешность составила 2,9 п. п.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что за экс-президента США Дональда Трампа нельзя голосовать на предстоящих выборах, так как он может «умереть или сесть в тюрьму». При этом она не стала упоминать о состоянии здоровья действующего американского лидера и конкурента Трампа Джо Байдена. Она отметила, что многие хотят быть поближе к власти и поэтому надеются на выход Трампа из президентской гонки.