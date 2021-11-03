Опрос показал готовность украинцев к вооружённому бунту

Украинцы готовы отстаивать свои права и свободы с оружием в руках. Такую возможность подтвердил каждый двадцатый житель страны, опрошенный Украинским институтом будущего, следует из опубликованных результатов социологического исследования.
Шесть процентов украинцев именно так
При этом признали, что их права и свободы нарушаются, более половины респондентов, но уточнили, что к активным протестным действиям они пока не готовы.
Ранее стало известно, что, ограничивая населению доступ к транспорту и работе из-за введения локдауна, власти Украины совершают преступление против народа. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. По её мнению, вакцинация — личный выбор каждого человека и власти не имеют права его лишать.