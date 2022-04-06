Опрос показал, что 60% узбеков не желают уезжать из России

По данным опроса, 60% работающих на территории России граждан Узбекистана не планируют возвращаться на родину, сообщил заместитель начальника Агентства по внешней трудовой миграции республики Азизбек Юнусов. При этом, 24% рабочих рассмотрят вариант уезда из России только в случае потери рабочего места, пишет «Интерфакс».

Из 15 тысяч опрошенных 24% сообщили, что работают и рассмотрят возможность возвращения, если потеряют работу, 36% ответили, что у них есть трудовой договор и они не думают возвращаться, — заявил Юнусов.

Около 15% участников опроса уже лишись работы и решили уехать. Для 25% узбеков падение курса рубля стало причиной, по которой они захотели покинуть Россию.

Статистика показала, что с начала 2022 года на территорию Узбекистана из России возвратились 133 тысячи трудовых мигрантов. В марте их число достигло 50 тысяч.

В Москве мигранты устроили массовую драку на стройке в районе ЖК «Сердце столицы». Конфликт засняли на камеру. На кадрах видно, как несколько десятков рабочих дерутся возле строящегося здания. После происшествия более 100 мигрантов доставили в отдел полиции. Потасовка произошла ещё 1 апреля на Шелепихинской набережной. В конфликте принимали участие граждане Таджикистана и Узбекистана.