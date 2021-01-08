Опрос: большинство американцев хотят немедленной отставки Трампа

https://static.news.ru/photo/244e0106-5215-11eb-8d20-fa163e074e61_660.jpg Фото: shealah_craighead/Global Look Press

Более 50% жителей США полагают, что после протестов в Вашингтоне президент США Дональд Трампа должен немедленно уйти со своего поста. Таковы результаты опроса, проведённого социологической компанией Ipsos и агентством Reuters.

Так, 57% опрошенных американцев заявили, что Трампу не следует оставаться на посту президента. 30% уверены, что для отстранения президента должны использоваться 25-я поправка к конституции о признании главы государства недееспособным, сообщает ТАСС.

Ещё 14% американцев полагают, что Трамп должен покинуть свой пост из-за импичмента, 13% уверены, что глава Белого дома должен самостоятельно сложить с себя полномочия. В поддержку протестующих сторонников Трампа высказались лишь 12% опрошенных, тогда как 80% американцев осудили беспорядки в Капитолии.

Как сообщал NEWS.ru, ранее демократы в палате представителей Конгресса США обнародовали документ об импичменте президента Дональда Трампа в связи с «подстрекательством к мятежу». В документе ответственность за насилие и жертвы в Вашингтоне 6 января возлагается на Трампа. Утверждается, что именно заявления президента «логичным образом» привели к беспорядкам.

8 января стало известно, что демократы в палате представителей Конгресса США планируют 11 января представить новые статьи для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу.

При этом вице-президент США Майк Пенс проигнорировал призыв лидеров демократов в конгрессе Чака Шумера и Нэнси Пелоси задействовать 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти.