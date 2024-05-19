Установлено место жесткой посадки вертолета президента Ирана Tasnim: вертолет президента Ирана приземлился в районе села Узи

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси, совершивший жесткую посадку после встречи главы государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, приземлился в районе села Узи, сообщает информационное агентство Tasnim. По его данным, он находится в труднопроходимой местности.

Уточняется, что к месту посадки вертолета были направлены спасательные бригады. Поскольку пробраться через местность нелегко, экстренные службы пока не доехали до Раиси. Кроме того, ситуация осложняется туманной погодой.

Помимо президента Ирана, на борту вертолета находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. По данным государственного телеканала IRIB, происшествие произошло возле города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Tasnim сообщило, что колонна Раиси состояла из трех вертолетов. Кроме того, по данным агентства, после жесткой посадки сам иранский лидер выжил, никто не пострадал. Позднее сообщение о состоянии Раиси было удалено.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что вертолет Ми-171 с Ибрахимом Раиси мог совершить жесткую посадку из-за некачественного топлива. Он усомнился в том, что инцидент мог произойти из-за ошибки экипажа или атаки на воздушное судно.