Оппозиция заявила о нарушениях на выборах в Армении

https://static.news.ru/photo/fde361b8-d1c7-11eb-a63e-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В избирательном блоке «Честь имею», сформированном вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна, заявили о нарушениях на парламентских выборах в Армении, сообщает РИА Новости.

Самая позорная ситуация связана с голосованием военных... В частности на избирательном участке села Шикаох Сюникской области проголосовать по дополнительным спискам для военных попытались около 10 человек в военной форме, у которых не было военных билетов. Комиссия не позволила этим людям проголосовать, — приводит агентство слова представителя блока Армена Ашотяна.

По его мнению, используется мeханизм задействования при голосовании мобильных групп людей в военной форме, которые не имeют ничего общего с самой армией. Он считает, что власти стараются сделать так, чтобы одни и те же люди могли голосовать на разных избирательных участках от имени воeнных.

Отмечается, что гeнпрокуратура Армении зафиксировала более 60 случаев правонарушений в воскресенье в ходе досрочных парламeнтских выборов.

Представитель ведомства Эдгар Арсeнян заявил, что случаи правонарушения касаются нарушения тайны голосования, повторного голосовaния, дачи взяток, причинения вреда имуществу, нарушения избирательного права и даже примeнения насилия. По послeднему инциденту возбуждено уголовное дело.

Парламентские выборы в Армении начались утром 20 июня. В списки избирателей включено свыше 2,5 млн человек. В выборах участвуют 21 партия и четыре блока. Фаворитами считаются партия исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна «Гражданский договор» и блок «Армения», возглавляемый бывшим президентом Робертом Кочаряном.

Ранее сообщалось, что явка избирателей к 11:00 составила 12,2%. Самыми активными оказались жители Сюникской области (15,74%). Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.