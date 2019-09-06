https://static.news.ru/photo/409f7fde-d146-11e9-b1de-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Депутат парламента Грузии призвала правительство начать готовиться к диалогу с Москвой. Женевские дискуссии и встречи дипломатов приветствуются, но для налаживания отношений между странами этого недостаточно, считает Ада Маршания из партии «Альянс патриотов». С таким заявлением она выступила на фракционных слушаниях по формированию нового состава правительства Грузии.

Мы закрылись в этих двух форматах: Женевы и Абашидзе — Карасина. Эти форматы, я уверена, не принесут нам даже маленького прогресса. Страна должна подготовиться к более серьёзной и широкомасштабной работе. Нам как раз таки нужен диалог с Москвой, Кремлём, и с абхазами, и с осетинами, — сказала Маршания.

Речь идёт о женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, а также регулярных встречах спецпредставителя грузинского премьер-министра Зураба Абашидзе со статс-секретарём, замглавы МИД РФ Григорием Карасиным. Нормальные дипломатические отношения между странами были разорваны после военного конфликта 2008 года, по итогу которого Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Новое правительство в Грузии пришлось формировать из-за того, что Мамука Бахтадзе, занимавший пост премьер-министра с июня 2018 года, на днях добровольно ушёл в отставку. Согласно грузинскому законодательству, в течение двух недель парламент должен одобрить кандидатуру нового главы исполнительного органа и его министров.

Главным кандидатом на этот пост сейчас является Георгий Гахария, занимающий должность министра внутренних дел. Всё лето его отставки добивались протестующие в Тбилиси, считая его лично ответственным за жёсткий разгон митингов в столице. Люди даже объединились в движение «Стыдно». Его активисты пытались попасть 6 сентября в парламент на слушания кандидатуры нового премьера. Но их не допустили. Из-за этого партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» демонстративно покинула зал заседаний, писал News.ru.