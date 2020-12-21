Оппозиция в Молдавии оспорила в суде закон о русском языке

https://static.news.ru/photo/96b2a4b4-43b4-11eb-a779-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Молдавии оспаривается возвращение русскому языку статуса языка межнационального общения в республике. Депутаты-оппозиционеры подали иск в Конституционный суд страны.

Инициаторами иска стали депутаты оппозиционной проевропейской «Платформы Достоинство и правда» Дину Плынгэу и Мария Чобану. При этом они просят приостановить действие закона до завершения разбирательств, сообщает ТАСС.

Согласно закону, государственные служащие по просьбе граждан должны отвечать на русском языке, в том числе письменно. Кроме того, гражданам Молдавии гарантируется право на образование на государственном и русском языках. При этом власти должны создать условия для получения образования на языках, проживающих на территории республики этносов.

Депутаты от оппозиции считают, что закон ставит в привилегированное положение русскоязычных, а также снижает необходимость изучения государственного языка национальными меньшинствами.

Ранее глава Молдавии Игорь Додон сообщил, что подписал закон о языках, восстанавливающий статус русского как языка межэтнического общения. Кроме того, политик своим указом снял ограничение на трансляцию телеканалов РФ.

В конце 2017 года молдавский парламент, в тот момент контролировавшийся проевропейской Демократической партией Молдовы, принял закон о борьбе с иностранной пропагандой. Новостные и аналитические программы, касающиеся военной и политической тематики, произведённые в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, попали под запрет. Россия вошла в перечень государств, затронутых ограничениями.

Как писал NEWS.ru, 16 декабря депутаты парламента Молдавии также приняли решение о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения.