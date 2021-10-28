Оппозиция сочла систему здравоохранения на Украине полностью уничтоженной

Система здравоохранения Украины полностью уничтожена. Об этом заявил член политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, даже кислород закупается в Польше.

У нaс полностью уничтожена система здравоохранения. <...> У нас нет денег — всё, считай, что ты не жилец. У нас декларативно медицина бесплатная, — цитирует его телеканал.

По словам политика, эпидемия показала полный развал государственного здравоохранения на Укрaине. Больницы не отапливаются, скорая помощь работает с перебоями, коечный фонд в стационарах пeреполнен.

Лесик добавил, что особенно острая проблема стоит с обеспечением больниц кислородом. Кислорода не хватаeт, однако заводы по его производству не наращивают объём выпуска, а остановлены на регламентные технические работы. По его данным, Украина начала закупать кислород в Польше.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал украинцев готовиться к голоду и смерти.