https://static.news.ru/photo/03684a3c-1a99-11ea-9191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Председатель молдавской политической партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе заявил о необходимости провести слушания по вопросам поставок газа. Также он призвал инициировать переговоры и подписать с украинской стороной контракт на транзит газа.

По словам Нэстасе, это необходимо для избежания энергетического кризиса до появления других договоров на поставки. Он также отметил, что такая возможность существует.

Украина уже выступила с подобным предложением ещё летом. Молдавия нуждается в 17–18 млн кубометрах газа в сутки для обоих берегов Днестра в холодный период года, — цитирует политика «Интерфакс».

Также о необходимости подобных переговоров говорила и другой молдавский политик премьер-министр Майя Санду. Она призвала министра экономики Анатолия Усатого уладить эту проблему.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 октября 2019 года цены для Молдавии на российский газ снизятся на $10–15. Также отмечалось, что в 2020 году скидка может составить $70. В ноябре 2019 года премьер-министр Молдавии планировал приехать с официальным визитом в Москву.