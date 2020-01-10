https://static.news.ru/photo/2a3d19da-33c1-11ea-bc8a-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: Официальный сайт президента РА

В Абхазии представители оппозиционных политических партий и общественных организаций составили совместное заявление, в котором потребовали отставки действующего президента страны Рауля Хаджимбы и предостерегли его от возможных последствий в случае отказа.

В документе говорится, что в сложившейся ситуации единственный правильный выход для политика — сложение полномочий. По словам его авторов, попытки противопоставить митингующим сотрудников силовых структур ставят под угрозу безопасность граждан республики, передаёт « Интерфакс ».

Предостерегаем в очередной раз Рауля Хаджимбу о его личной ответственности за возможные последствия, — говорится в заявлении.

Накануне, 9 января, участники акции протеста заблокировали здание администрации президента в Сухуме и потребовали его отставки. Хаджимба отказался удовлетворить это требование.

Ранее NEWS.ru писал о том, что парламент Абхазии проголосовал за отставку президента страны Рауля Хаджимбы.