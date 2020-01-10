В Абхазии представители оппозиционных политических партий и общественных организаций составили совместное заявление, в котором потребовали отставки действующего президента страны Рауля Хаджимбы и предостерегли его от возможных последствий в случае отказа.
В документе говорится, что в сложившейся ситуации единственный правильный выход для политика — сложение полномочий. По словам его авторов, попытки противопоставить митингующим сотрудников силовых структур ставят под угрозу безопасность граждан республики, передаёт «
Предостерегаем в очередной раз Рауля Хаджимбу о его личной ответственности за возможные последствия, — говорится в заявлении.
Накануне, 9 января, участники акции протеста заблокировали здание администрации президента в Сухуме и потребовали его отставки. Хаджимба отказался удовлетворить это требование.
Ранее NEWS.ru писал о том, что парламент Абхазии проголосовал за отставку президента страны Рауля Хаджимбы.
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