https://static.news.ru/photo/1335917a-357b-11ea-8826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: РИА Новости

Представители абхазской оппозиции согласились передать здание администрации президента органам госслужб после сообщения Рауля Хаджимбы об отставке.

Комплекс правительственных зданий, где находится администрация президента, парламент и кабмин, берётся под охрану госслужбой охраны. Сейчас этот процесс происходит, — цитирует ТАСС сотрудников аппарата.

Захват здания администрации президента произошёл 9 января. После этого происшествия пропало около 50 единиц боевого оружия. В частности, гранаты, пистолеты и гранатомёты. Участники протестов требовали отставки действующего президента страны Рауля Хаджимбы и предостерегли его от возможных последствий в случае отказа.

Как ранее писал NEWS.ru, глава оппозиции Абхазии Аслан Бжания поблагодарил Рашида Нургалиева и Владислава Суркова за помощь в разрешении кризисной ситуации.