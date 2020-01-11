Представители абхазской оппозиции согласились передать здание администрации президента органам госслужб после сообщения Рауля Хаджимбы об отставке.
Комплекс правительственных зданий, где находится администрация президента, парламент и кабмин, берётся под охрану госслужбой охраны. Сейчас этот процесс происходит, — цитирует ТАСС сотрудников аппарата.
Захват здания администрации президента произошёл 9 января. После этого происшествия пропало около 50 единиц боевого оружия. В частности, гранаты, пистолеты и гранатомёты. Участники протестов требовали отставки действующего президента страны Рауля Хаджимбы и предостерегли его от возможных последствий в случае отказа.
Как ранее писал NEWS.ru, глава оппозиции Абхазии Аслан Бжания поблагодарил Рашида Нургалиева и Владислава Суркова за помощь в разрешении кризисной ситуации.
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