Оппоненты Жапарова отказались признать итоги выборов

https://static.news.ru/photo/956e59e6-5367-11eb-b2ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Коваленко/ТАСС

Ряд кандидатов в президенты Киргизии заявили журналистам, что не признают итоги выборов. Предварительно в голосовании лидирует Садыр Жапаров.

Выборы проходят сегодня, 10 января. На пост президента баллотируются 17 кандидатов, также в воскресенье в стране прошёл референдум об изменении формы правления в государстве: гражданам предложили выбрать между президентской и парламентской республикой. После обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одерживает бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов. Кроме того, более 80% жителей страны предпочли президентскую форму правления, сообщает информагентство 24.kg.

Я не признаю итоги выборов, — заявил занявший, по предварительным данным, второе место (менее 7% голосов) Адахан Мадумаров.

Политик считает, что на выборах были нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования. Он также уверен, что некие специалисты в самое ближайшее время «раскроют суть и сущность всего, что происходило».

С его позицией принципиально согласен оказавшийся на пятом месте экс-глава Госкомитета Нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. Он тоже уверен, выборы прошли под давлением и в неравной борьбе.

Как ранее передавал NEWS.ru, один из ключевых кандидатов на пост президента Киргизии Садыр Жапаров, ранее временно занимавший пост главы государства, заявил, что в случае своей победы на выборах планирует развивать сотрудничество и стратегическое партнёрство с Россией.