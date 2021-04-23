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Оплошность США: Die Welt высмеяла саммит за инцидент с Путиным

22:55, 23 апреля 2021
Фото: Anna Moneymaker/Global Look Press

Технический уровень проведённого саммита по климату оказался низким. Подтверждением этого стала в первую очередь «досадная оплошность», допущенная организаторами во время выступления президента РФ Владимира Путина, пишет газета Die Welt.

Российского лидера вывели в эфир раньше срока, прервав речь президента Франции Эммануэля Макрона. Извиняться за технический сбой позже пришлось госсекретарю США Энтони Блинкену. Немецкое издание предполагает, что всё могло бы закончиться жутким политическим скандалом, если бы Белым домом по-прежнему руководил Дональд Трамп.

Также в Die Welt упомянули о других неисправностях, которыми запомнилось прошедшее 22 апреля мероприятие. К примеру, речь вице-президента США Камалы Харрис и начало выступления Джо Байдена показали в эфире дважды с промежутком во времени.

Ранее стало известно, что плохая организация превратила климатический саммит в «сумасшествие». Так оценили мероприятие зарубежные эксперты и журналисты конфуз с участием президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в ходе онлайн-трансляции саммита.

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