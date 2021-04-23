Оплошность США: Die Welt высмеяла саммит за инцидент с Путиным

https://static.news.ru/photo/db79224c-a46e-11eb-9f2e-96000091f725_660.jpg Фото: Anna Moneymaker/Global Look Press

Технический уровень проведённого саммита по климату оказался низким. Подтверждением этого стала в первую очередь «досадная оплошность», допущенная организаторами во время выступления президента РФ Владимира Путина, пишет газета Die Welt.

Российского лидера вывели в эфир раньше срока, прервав речь президента Франции Эммануэля Макрона. Извиняться за технический сбой позже пришлось госсекретарю США Энтони Блинкену. Немецкое издание предполагает , что всё могло бы закончиться жутким политическим скандалом, если бы Белым домом по-прежнему руководил Дональд Трамп.

Также в Die Welt упомянули о других неисправностях, которыми запомнилось прошедшее 22 апреля мероприятие. К примеру, речь вице-президента США Камалы Харрис и начало выступления Джо Байдена показали в эфире дважды с промежутком во времени.

Ранее стало известно, что плохая организация превратила климатический саммит в «сумасшествие». Так оценили мероприятие зарубежные эксперты и журналисты конфуз с участием президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в ходе онлайн-трансляции саммита.