Описан сценарий, при котором Японии придется запустить свои АЭС Эксперт Хосака: Япония запустит АЭС, если Ближний Восток прекратит импорт нефти

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Если Ближний Восток прекратит импорт нефти в Японию на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины, Токио перезапустит свои АЭС, считает директор Центра изучения Ближнего Востока при Японском институте экономики энергетики Сюдзи Хосака. В разговоре с ТАСС он отметил, что такой сценарий маловероятен, однако если он сбудется, то Токио придется вернуться к собственным станциям, остановленным после землетрясения в марте 2011 года и аварии на «Фукусиме-1».

Если импорт из этих стран станет нестабильным, я думаю, что в настоящее время нет другого выбора, кроме как использовать накопленные запасы нефти и перезапускать атомные электростанции, — сказал Хосака.

Он добавил, что сейчас Япония импортирует 95% нефти с Ближнего Востока, из которых 80% — из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Хосака отметил, что ему сложно представить, как Кувейт и Катар смогут отказаться от отправки «черного золота» Токио, поскольку последний является одним из их крупнейших покупателей.

Эксперт полагает, что обострение конфликта на Ближнем Востоке не влияет на энергобезопасность страны. При этом, по его мнению, если ситуация между Палестиной и Израилем ухудшится, то «нельзя исключать, что это окажет влияние на японскую экономику». Кроме того Токио может ускорить процесс отказа от энергоресурса, если цены на него будут расти в долгосрочной перспективе.

В начале сентября Великобритания продлила разрешение на морские перевозки нефти с проекта «Сахалин-2» в Японию до 28 июня 2024 год. В официальном сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства говорилось, что такое же решение приняли власти США.