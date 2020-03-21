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Федеральные власти США в рамках пакета мер по стимулированию экономики для преодоления последствия пандемии готовы выделить примерно по три тысячи долларов на семью. Об этом заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин.

Семья из четырёх человек получит чек в среднем на 3 тыс. долларов, — цитирует его ТАСС. Он добавил, что эта сумма поможет им продержаться. В числе других мер он назвал...