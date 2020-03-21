Испанский оперный исполнитель Пласидо Доминго сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.
Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19, — написал оперный певец в Facebook.
По словам тенора, он решил пройти тест, потому что почувствовал себя плохо. У него была лихорадка. Сейчас ему и его семье оказывают медицинскую помощь.
Певец призвал людей соблюдать правила гигиены и быть острожными.
Как ранее писал NEWS.ru, актёр Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом в Австралии. Это произошло на съёмках фильма об Элвисе Пресли.
Добавьте наши новости в избранные источники