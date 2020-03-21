Фото: Thomas Bartilla via www.imago-im /Global Look Press

Испанский оперный исполнитель Пласидо Доминго сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.

Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19, — написал оперный певец в Facebook.

По словам тенора, он решил пройти тест, потому что почувствовал себя плохо. У него была лихорадка. Сейчас ему и его семье оказывают медицинскую помощь.

Певец призвал людей соблюдать правила гигиены и быть острожными.

Как ранее писал NEWS.ru, актёр Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом в Австралии. Это произошло на съёмках фильма об Элвисе Пресли.

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