«Оператор ГТС Украины»: транзит газа через страну в 2021 году упал на треть

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что в 2021 году транзит российского газа через страну будет на треть меньше, чем в прошлом году. Он отметил, что такой объём является минимальным за последние шесть лет. Об этом Макогон написал в Facebook.

«Газпром» рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019-м, — говорится в сообщении.

Глава «Оператора ГТС Украины» уточнил, что в текущем году транзит газа из РФ в ЕС по всем маршрутам составит около 145 млрд куб. м. При этом Россия транспортирует через территорию страны менее 109 млн куб. м в сутки, что меньше объёмов, указанных в контрактах.

Ранее в холдинге «Газпром» заявили, что с начала года по 15 декабря организация транспортировала через Украину 40 млрд куб. м российского газа. Там отметили, что выполнили свои обязательства на 2021 год в полном объёме.