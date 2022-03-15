Оператор телеканал Fox News скончался после ранения на Украине

Американский телеканал Fox News заявил, что скончался оператор Пьер Закржевски, попавший накануне под обстрел на Украине вместе с раненым корреспондентом Бенджамином Холлом. Инцидент произошёл в окрестностях Киева.

С глубокой печалью и тяжёлым сердцем мы сообщаем сегодня новость о нашем любимом операторе Пьере Закржевски. Пьер был убит в Горенке, в окрестностях Киева. Вчера он находился там вместе с Бенджамином Холлом, с которым они собирали новостной материал, когда их автомобиль попал под огонь, — говорится в сообщении.

Ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил о том, что американский журналист Брент Рено был убит в ходе обстрела украинского города Ирпень. По данным издательского дома Time, в последнее время американец занимался видеопроектом о беженцах.

Фотограф из США Хуан Диего Аррендондо, который сопровождал Рено, был ранен в спину. В больнице Киева он рассказал, что они снимали эвакуацию местных жителей, на попутной машине пересекли блокпост, откуда началась стрельба. Он не указал, кто именно в них стрелял.