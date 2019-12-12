https://static.news.ru/photo/3b57168e-7022-11e9-b429-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

В районе города Виноградов Закарпатской области Украины пропала группа оперативников Службы безопасности страны, состоящая из четырёх человек.

По появившимся в Сети сообщениям, последний раз на связь сотрудники СБУ выходили 10 декабря. После этого контакт с ними был потерян, организована поисковая операция. Официально данные о пропаже трёх сотрудников Главного управления СБУ в Киеве и сотрудника управления СБУ в Закарпатской области подтверждены не были.

Ранее NEWS.ru писал, что мобильный резерв Национальной гвардии Украины приступил к патрулированию в Виноградовском районе Закарпатской области. Официально сообщалось, что специальные силы военных направлены в регион с целью повышения уровня безопасности отдыхающих во время зимнего курортного сезона. Вероятно, решение об отправке могло быть принято на фоне скандала с Венгрией.