ОПЕК: Россия и Саудовская Аравия восстановят добычу нефти в мае 2022 года

Конференция министров Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) закончилась решением о восстановлении добычи нефти в мае 2022 года. В сообщении, опубликованном на официальном сайте объединения, говорится, что страны договорились о корректировке уровня добычи нефти совокупно 0,432 млн б/с. Таким образом, Россия и Саудовская Аравия восстановят добычу сырья этой весной.

Утверждены базовая корректировка, план корректировки добычи и механизм ежемесячной корректировки добычи на 19-м совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение скорректировать ежемесячную общую добычу на 0,432 млн баррелей в сутки в мае 2022 г. в соответствии с прилагаемым графиком, — сказано в отчёте.

На данный момент нет оснований полагать, что механизм ОПЕК+ каким-либо образом будет разрушен, поскольку никто в этом не заинтересован, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед участниками конкурса «Лидеры России». Он отметил, что Иран, Венесуэла и другие страны придерживаются позиции, что только ОПЕК+ может согласовать квоты для каждого участника.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на международной энергетической конференции CERAWeek, призвал не делать мировую энергетику заложницей политических и иных разногласий в свете сложившейся ситуации на рынке нефти. Его заявление прозвучало на фоне рекордного роста цен на энергоносители в мире. По мнению экспертов, это связано с санкциями, введёнными западными странами в отношении России.