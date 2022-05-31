ОПЕК может приостановить участие России в сделке по добыче нефти

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Некоторые члены ОПЕК готовы рассмотреть идею о приостановке участия России в сделке по добыче нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В издании отметили, что новые антироссийские санкции будут мешать России добывать больше нефти, что негативно cкажется на участниках нефтяного картеля.

По словам некоторых делегатов ОПЕК, к изучению этой идеи участников сделки подтолкнуло то, что западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти, — сообщает WSJ.

Издание Financial Times ранее сообщило, что Еврокомиссия может ввести пошлины на российскую нефть, если страны ЕС не договорятся о сроках прекращения трубопроводных поставок. На этот шаг ЕК может подтолкнуть в первую очередь отказ Венгрии обозначить сроки прекращения импорта российской нефти.

31 мая стало известно о том, что лидеры стран — членов ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива. Частичное эмбарго на импорт российского сырья войдет в шестой пакет санкций ЕС. Его ещё ожидает процедура официального согласования и утверждения, для чего потребуется согласие всех членов ЕС.