Опасны ли армии Финляндии и Польши для России, какое у них вооружение

Фото: The Finnish Army

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности страны кратно возросли из-за вступления Финляндии в НАТО и милитаризации Польши. Какую опасность армии этих государств представляют для России?

Какое вооружение есть у армии Финляндии

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Хельсинки подали заявку на вступление в организацию в середине мая 2022 года совместно со Стокгольмом. После этого президент России Владимир Путин заявил, что отказ соседней страны от традиционной политики нейтралитета и вступление в Альянс являются ошибкой, так как никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Также, по его словам, изменение внешнеполитического курса «может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях».

По данным портала The Military Balance, общий мобилизационный резерв финской армии составляет 280 тыс. человек и всегда поддерживается на данном уровне. Это достигается путем сохранения в стране призыва, который проводится два раза в год.

На вооружении финской армии в 2023 году находятся 100 танков Leopard 2A6 и еще примерно 100 танков Leopard 2A4 на хранении. Боевые машины пехоты BMP-2MD — 110 единиц, а также шведские БМП CV9030FIN — 102 машины. Помимо этого, в арсенале Хельсинки есть до 142 МТ-ЛБ разных версий и 471 финский бронетранспортер.

ВВС Финляндии обладают американскими истребителями-бомбардировщиками F/A-18 Hornet, а также 45 британскими дозвуковыми реактивными учебно-боевыми самолетами Hawk.

Фото: The Finnish Army

Ударные возможности финского флота ограничены ракетными катерами — всего 8 единиц. Они вооружены шведскими противокорабельными ракетами RBS15 Mk3 с дальностью поражения до 200 км (масса БЧ — 200 кг).

Как проходит милитаризация Польши

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии ведомства заявил, что Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики США, начав закупать вооружение у других стран.

«Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, самую мощную армию на континенте. В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию», — заявил министр обороны.

По данным Минобороны Польши, к концу 2022 года в вооруженных силах страны служили 164 тыс. человек. Этот год стал рекордным по части набора на профессиональную службу — 13,7 тыс. человек, что является самым большим показателем с 2010 года, когда была отменена служба по призыву. К 2035 году Варшава планирует увеличить число военнослужащих до 300 тыс. человек.

В Польше намерены сформировать две новые сухопутные дивизии, которые будут развернуты на востоке страны. Сейчас польская армия включает четыре дивизии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в начале апреля 2023 года предложил разместить в стране европейский центр обслуживания Abrams. Также Варшава планирует начать производство боеприпасов для американских танков с обедненным ураном.

Что говорят эксперты про возможности ВС Финляндии и Польши

По мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, после вступления в НАТО у Финляндии не хватит собственных вооруженных сил для необходимого Альянсу боевого потенциала.

«Финляндия не готовилась к противостоянию с РФ, еще вчера она была нейтральным государством, поэтому НАТО будет вынуждена компенсировать нехватку вооруженных сил и оборонительного потенциала страны своими силами. Поэтому американцы, немцы, поляки должны будут расквартироваться в Финляндии и обеспечить компенсацию нехватки оборонительных ресурсов хотя бы на ближайшие несколько лет», — заявил он.

Фото: The Finnish Army

Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что Польша не только хочет производить танковые снаряды с сердечником из обедненного урана для американских Abrams, но и может разместить на своей территории тактическое ядерное оружие (ТЯО) США.

«Возрождение милитаристской Польши в худших традициях Пилсудского — сегодня мейнстрим для современного польского руководства. Я думаю, что есть все шансы, что желания Польши будут удовлетворены и помимо вот этих заявок Моравецкого мы, очевидно, в ближайшие годы увидим американское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Польши. Варшава к этому откровенно стремится», — заявил он в беседе с РИА Новости.

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