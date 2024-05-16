«Опасность для всего мира»: Совфед сделал предупреждение из-за Макрона Карасин: решение ввести войска в Новую Каледонию грозит всему миру

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Неудивительно, что французские власти принимают такие абсурдные и довольно опасные решения, как введение войск в Новую Каледонию, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, такое решение ведёт к эскалации напряжённости не только в районе Новой Каледонии, но и во всем мире.

Это создает момент ухудшения общей ситуации и роста недоверия к некогда солидным странам — таким, какой является Франция. Будем следить за развитием событий. Но желательно, чтобы ввод войск в Новую Каледонию получил соответствующую оценку международного сообщества. Я убеждён, что это последует, в том числе от ООН, — заявил Карасин.

В столице острова Нумеа с 13 мая проходят акции протеста недовольных французским законопроектом о расширении избирательного корпуса. Документ предоставляет право голосования всем проживающим на острове. Ранее это могли делать только граждане Новой Каледонии. Митинги вылились в грабежи и поджоги магазинов и автозаправок.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость» в Баку заявил, что большинство кровавых преступлений колониальной истории человечества было совершено Францией. По его словам, Париж совершил в колониях многочисленные военные преступления и преступления против человечества, расхищал богатства, держал в рабстве народы, а французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность.