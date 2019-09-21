Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного американского воинского контингента на Ближний Восток. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Пентагона Марк Эспер. Решение было принято в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. В то же время, полагают эксперты, речь пока что не идёт о подготовке американцами удара по Ирану — лишь о сдерживающих мерах.

Контингент военнослужащих, который Вашингтон намерен отправить на Ближний Восток в связи с атаками на Саудовскую Аравию, будет немногочисленным, отметил, в свою очередь, выступая перед журналистами, председатель объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Это будет размещение в умеренном количестве. Ключевые детали операции мы сообщим вам на следующей неделе. Справедливо будет сказать, что речь не идёт о тысячах американских военнослужащих, — заявил он.

Глава Пентагона Марк Эспер в ходе пресс-конференции сообщил, что международную поддержку запросила именно Саудовская Аравия — «чтобы помочь защитить критически важную инфраструктуру королевства».

U.S. Air Force/via Globallookpress.com

В то же время даже сам по себе факт увеличения американского военного присутствия — серьёзный раздражитель, например, для Тегерана, с которым у Вашингтона и Эр-Рияда отношения всё хуже. Однако и оставить без ответа недавние атаки на нефтеперерабатывающие заводы своего союзника — Саудовской Аравии — Соединённые Штаты не могут, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра «Европа — Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин

Решение США можно расценивать как адекватный ответ на ситуацию, сложившуюся в регионе. Оно вполне может означать мобилизацию сил для нанесения удара по Ирану. В то же время речь, видимо, идёт всё-таки не о боевом, а о вспомогательном контингенте, призванном оказать сдерживающий эффект. Александр Шумилин руководитель Центра «Европа — Ближний Восток» Института Европы РАН

В то же время, заявил в беседе с News.ru военный эксперт Юрий Лямин, действия американской стороны имеют, скорее, показательный характер и на баланс сил в регионе существенно не повлияют.

Пока что из озвученной Вашингтоном информации складывается впечатление, что данное наращивание воинского контингента США будет, скорее, символическим жестом. То есть незначительное увеличение американской противовоздушной обороны в регионе как-то кардинально на ситуацию не повлияет. Поэтому и иранская реакция на это, вероятно, примет форму дипломатических заявлений и осуждений. Юрий Лямин военный эксперт

Увеличение количества американских военных на Ближнем Востоке автоматически может спровоцировать и рост числа терактов, отмечают некоторые аналитики. Например, со стороны организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП, террористическое движение, запрещённое в России). По этой причине в своё время США уже вынуждены были сократить военное присутствие, в частности, на территории Саудовской Аравии, хотя офисы ЦРУ и некоторые специалисты из других американских оборонных ведомств на территории королевства остались.

Конечно, любое увеличение воинского контингента США может использоваться террористическими группировками для пропаганды и активизации деятельности. Но в данном случае стоит заметить, что это ведь уже не первое такое наращивание американских сил в регионе за этот год, — напоминает Юрий Лямин.

Действительно, ещё в июле 2019-го телеканал CNN со ссылкой на Пентагон сообщил о планах Конгресса США и президента страны Дональда Трампа отправить в Саудовскую Аравию до 500 солдат. Позднее данные о переброске американских военнослужащих подтвердились — личный состав расположился на базе недалеко от Эр-Рияда.

MichaelGaida/Pixabay

В Москве наращивание Вашингтоном военного присутствия на Ближнем Востоке традиционно вызывает критику. Однако нынешние меры, считает Юрий Лямин, вряд ли приведут к существенному обострению двусторонних отношений: возможно, со стороны МИД РФ будет некая дипломатическая реакция — в виде осуждения американского шага как не способствующего уменьшению напряжённости в регионе.