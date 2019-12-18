https://static.news.ru/photo/769631fc-21e4-11ea-b6b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о защите прав человека в Крыму. По мнению Организации, Россия незаконно и масштабно переселяет своих граждан на полуостров.

В принятой резолюции содержится призыв прекратить «преследование» и освободить «задержанных за выражение мнений, в частности, в начале оккупации», и продолжающуюся практику «призыва мужчин в ВС РФ и уголовного преследования отказывающихся от службы».

Также ООН требует от российских властей прекратить «насильственное переселение» своих соотечественников и «насильственное выселение» другого населения, чтобы изменить «демографическую ситуацию» в Крыму, цитирует документ «Европейская правда»

За принятие резолюции проголосовали представители 65 стран, против выступили только 23 страны. В числе не поддержавших документ — Армения, Белоруссия, Камбоджа, Куба, Китай, Индия, Иран, Сирия, Венесуэла, Зимбабве и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что монумент неделимости Крыма и России открыли в обновлённом сквере морского вокзала Керчи. На скульптуре изображены древнерусский князь Глеб Святославич и летописец игумен Никон.