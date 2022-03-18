В ООН заявили, что не смогут проверить наличие биопрограмм на Украине

Организация Объединённых Наций не располагает мандатом и техническими средствами для расследования наличия военных биологических программ на Украине, о которых заявляет Россия, сообщила на заседании СБ ООН замгенсека организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Я знаю, что РФ представила документы касательно обвинений в реализации биологических программ на Украине. ООН не осведомлена по поводу каких-либо биологических программ на Украине. У ООН нет мандата и технических возможностей расследовать эту информацию, — заявила она.

Секретные документы из биолабораторий США на Украине попали в распоряжении Минобороны России в ходе проведения военной спецоперации. Как сказано в протоколе от 6 марта 2015 года, на финансирование деятельности «украинских биопроектов» Пентагоном было выделено 32 миллиона долларов.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США должны раскрыть информацию о военно-биологической активности на Украине. По мнению дипломатов, о мирных целях не может идти речи, если за всеми работами стоит Пентагон.

Доктор биологических наук Пётр Чумаков считает, что у США много секретных военных лабораторий в разных частях мира, включая соседние с Россией страны. По его словам, о существовании таких лабораторий на Украине было известно довольно давно и там могла проводиться работа над биологическим оружием. Эксперт подчеркнул, что расположение биолабораторий в странах, которые США считают третьим миром, весьма удобно, так как местное население не возмущается потенциальным угрозам, а риск утечки при опасных исследованиях для Штатов минимален.