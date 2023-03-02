ООН затруднилась проверить данные о диверсиях в Брянской области

Фото: МО Украины

ООН не может проверить информацию об украинских диверсантах в Брянской области, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что ООН ознакомилась с позицией Киева и Москвы по произошедшему. В офисе генсека указали, что международная организация заинтересована в прочном мире на Украине и недопущении усиления конфликта, передает ТАСС.

Мы видели обвинения, комментарии с обеих сторон - российской и украинской. Мы не можем проверить любые из этих данных, — сказал Дюжаррик.

Днем 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты проникли на территорию региона и обстреляли автомобиль в селе Любечане. Водитель, перевозивший детей, скончался от полученных ранений, также пострадал ребенок, находившийся внутри, его жизни ничто не угрожает.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. По словам главы государства, нападавшие видели, что это обычная машина, в которой находятся гражданские лица с детьми, но все равно открыли огонь.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал произошедшее «классической провокацией». По его мнению, власти России хотят напугать граждан своего государства для оправдания «нападения на другую страну».