ООН запросила $4,2 млрд на гуманитарную помощь для Украины

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ООН запросила у доноров $4,2 млрд на гуманитарную помощь пострадавшим на Украине жителям, украинским беженцам и принимающим их общинам, сообщает ТАСС. По данным всемирной организации, в поддержке нуждается порядка 10,8 млн человек «на Украине и в регионе».

Гуманитарными потребностями внутри Украины занимается Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. На реализацию соответствующего плана помощи для 8,5 млн человек в этом году ему потребуется $3,1 млрд. Оказание гумпомощи в регионе для 2,3 млн человек координирует Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. В этом году ему необходим $1,1 млрд.

Большинство украинских беженцев сейчас в Европе, но лишь 40–60% трудоустроены, часто ниже квалификации. Многие в уязвимом положении, без средств к существованию.

Только 14% из 5,9 млн украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш добавил, что большинство граждан Украины надеются когда-нибудь вернуться, при этом вопросы безопасности остаются для них первостепенными.