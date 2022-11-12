ООН зафрахтовала первое судно для вывоза российских удобрений в Африку Продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для вывоза удобрений РФ в Африку

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Всемирная продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для перевозки российских удобрений в страны Африки. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter директор организации Дэвид Бисли. Он отметил, что это первый из многих кораблей, которые будут транспортировать российские удобрения, имеющие «критическое значение» для африканского континента.

Черноморская инициатива по зерну жизненно важная для сдерживания волны глобального голода в ближайшие месяцы, — написал Бисли.

Ранее группа компаний «Уралхим-Уралкалий» сообщила о достигнутых договоренностях по вывозу в Африку гуманитарных партий удобрений, которые были заблокированы на складах в Нидерландах, Бельгии и Эстонии. Договор на поставку первой партии в Малави был подписан 8 ноября. Сейчас обсуждается организация поставок на континент более 260 тысяч тонн удобрений.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал, что к настоящему моменту в европейских портах арестовано до 280 тысяч тонн минеральных удобрений из России. Он подчеркнул, что Москва, учитывая сложившуюся ситуацию, предлагает безвозмездно передать арестованные удобрения в беднейшие страны. Прежде всего речь идет об африканских государствах.