ООН выступила против заявлений лидера КНДР применить ядерное оружие

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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что ООН выступает против посылов применить ядерное оружие со стороны КНДР, пишет РИА Новости.

Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова, — сказал Хак.

Речь идёт о словах лидера КНДР Ким Чен Ына, заявившего, что Северная Корея готова «в любой момент быстро и точно мобилизовать свои силы сдерживания ядерной войны». И если Сеул решится на превентивный удар по КНДР, то его армия и «армейские бандиты» будут уничтожены.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР полностью готова к любым военным столкновениям с США. При необходимости Пхеньян даже мобилизует «ядерные средства сдерживания», отметил он в речи по случаю годовщины окончания Корейской войны.