ООН высказала США обеспокоенность сообщениями о прослушивании Гутерриша

ООН официально высказала США обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании генерального секретаря всемирной организации Антoниу Гутерpиша, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарpик, передает ТАСС. По его мнению, такие действия не соответствуют обязательствам Вашингтона, обозначенным в уставе организации

Мы официально высказали принимающей стороне нашу обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что беседы генерального секретаря и других высокопоставленных представителей ООН были предметом прослушивания и вмешательства со стороны властей США, —заявил Дюжаррик.

Ранее были слиты секретные документы Пентагона, из которых стало известно, что США следили за президентом Украины Владимиром Зеленским. В отчете американской разведки говорится, что украинский лидер в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» с помощью беспилотников.

Источник, близкий к Зеленскому, рассказал телеканалу, что глава государства не удивился, узнав эту информацию, однако в Киеве «глубоко разочарованы» утечкой.