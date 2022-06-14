ООН выразила обеспокоенность обстрелом роддома в Донецке

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность обстрелом роддома в Донецке со стороны ВСУ. По его мнению, это является нарушением международного права, пишет ТАСС.

Мы видели сообщения СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права, — сказал представитель организации.

В понедельник, 13 июня, во врем вечернего обстрела один из снарядов, выпущенных ВСУ, попал в донецкий роддом. Беременных женщин эвакуировали в подвал, медикам пришлось работать в режиме чрезвычайного положения.

Первый замглавы постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский возмутился отсутствием реакции западных СМИ по этому поводу. Он отметил, что Украина намеренно наносит удары по гражданским лицам.