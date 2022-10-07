Члены Совета ООН по правам человека (СПЧ) впервые утвердили назначение специального докладчика по России по просьбе западных стран, передает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования, проведенного на 51-й сессии СПЧ в Женеве. 17 стран высказались за, шесть — против и 24 воздержались. Отмечается, что установленный срок полномочий — один год.
Совет постановляет назначить специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации сроком на один год и просит обладателя мандата осуществлять мониторинг положения в области прав человека в Российской Федерации, — говорится в документе.
Докладчик будет обязан собирать, анализировать и оценивать соответствующую информацию со всех сторон и предоставить всеобъемлющий доклад на 54-й сессии СПЧ и Генассамблее ООН.
Ранее группа из 11 стран выступила с заявлением в СПЧ ООН, осуждающим дискриминацию русских и русскоязычного населения в некоторых странах. Документ подписали Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.