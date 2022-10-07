ООН впервые утвердила спецдокладчика по правам человека в России

Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Генеральная Ассамблея ООН

Члены Совета ООН по правам человека (СПЧ) впервые утвердили назначение специального докладчика по России по просьбе западных стран, передает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования, проведенного на 51-й сессии СПЧ в Женеве. 17 стран высказались за, шесть — против и 24 воздержались. Отмечается, что установленный срок полномочий — один год.

Совет постановляет назначить специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации сроком на один год и просит обладателя мандата осуществлять мониторинг положения в области прав человека в Российской Федерации, — говорится в документе.

Докладчик будет обязан собирать, анализировать и оценивать соответствующую информацию со всех сторон и предоставить всеобъемлющий доклад на 54-й сессии СПЧ и Генассамблее ООН.

Ранее группа из 11 стран выступила с заявлением в СПЧ ООН, осуждающим дискриминацию русских и русскоязычного населения в некоторых странах. Документ подписали Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.