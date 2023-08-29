ООН возмутилась решением Франции запретить ношение абайи в школе

Фото: Mubashir Hassan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение Франции запретить ношение абайи в школах идет вразрез с международным правом, заявила на брифинге в Женеве представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо. По ее словам, вводить подобные ограничения, если речь идет о религии, можно только в очень ограниченных обстоятельствах, передает РИА Новости.

Стоит напомнить, что в соответствии с международными стандартами в области прав человека ограничения на проявления религии или убеждений, включая выбор одежды, допускаются только в очень ограниченных обстоятельствах, — отметила Уртадо.

Организация пока что не может прокомментировать решении Франции более подробно, добавила она. На данный момент не ясно, как именно образовательные учреждения будут реализовывать соответствующий запрет.

Еще один момент заключается в том, что достижение гендерного равенства требует понимания барьеров, которые мешают женщинам и девочкам делать свободный выбор, и создания среды, которая поддерживает их собственное принятие решений, включая, но не ограничиваясь этим, выбор одежды, — подчеркнула Уртадо.

Ранее стало известно, что в Дании запретили сожжение Корана. Решение властей связано с соответствующими акциями, проведенными в стране радикалами.