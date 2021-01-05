ООН: уровень нищеты в мире в 2020 году вырос впервые за 22 года

https://static.news.ru/photo/8c5d647c-502f-11eb-9796-fa163e074e61_660.jpg Фото: ROUELLE UMALI/Xinhua/Global Look Press

В прошедшем году уровень крайней нищеты во всем мире вырос впервые за последние 22 года. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН по вопросам поддержания мира и стабильности.

В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты. Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету ещё дополнительно от 18 до 27 млн человек, — цитирует Гутерриша ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуация с пандемией коронавируса привела к ухудшению целого ряда тенденций в мире. Также генсек ООН добавил, что в мире ухудшается ситуация с гендерным неравенством, при этом за один 2020 год из-за пандемии практически был аннулирован весь прогресс в разрешении этого вопроса за последние десять лет.

Если мы собираемся разорвать круг нищеты и конфликтов, нам нужен более амбициозный подход, основанный на двух принципах, закрепленных в Целях устойчивого развития. Во-первых, это взаимозависимость: не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития. Во-вторых, вовлеченность. Обязательство «не оставлять никого позади» должно быть в центре наших усилий, — отметил он.

В октябре 2020 года глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил о победе в России над серьёзной нищетой. Он привёл в качестве критерия нищеты расходы чуть меньше доллара в день.

Кудрин добавил, что во время пандемии коронавируса растёт число тех, чей уровень жизни ниже критерия бедности. Так, по его словам, в начале пандемии 8,2% населения мира жили на сумму менее $1 в день. Сейчас эта доля выросла до 8,8%.