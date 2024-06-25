ООН указали на двойные стандарты после атаки на Севастополь Небензя: реакция ООН на теракт в Севастополе показывает двойные стандарты

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Василий Небензя

Россию не удивляет замалчивание западными СМИ трагедии в Севастополе, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. Он также посетовал на отсутствие какой-либо значимой реакции в организации на теракт Украины в Крыму. Дипломат подчеркнул, что ООН должна противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права.

Это наглядный пример двойных стандартов Секретариата ООН, — сказал Василий Небензя.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил РИА Новости, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Однако он не высказал осуждения действий Киева.

Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел отметила, что кассетные боеприпасы не запрещены. Но в организации считают, что их применение в населенных районах не совместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права. Дело в том, что эти боеприпасы будут взрывоопасны в течение долгих лет после их использования.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что количество пострадавших при атаке ВСУ по городу увеличилось до 153 человек. По его данным, ранения получили 27 детей. Жертвами удара стали четыре человека, включая двух детей.