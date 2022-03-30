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ООН: соседние с Украиной страны приняли более 4 миллионов беженцев

13:15, 30 марта 2022
ООН: соседние с Украиной страны приняли более 4 миллионов беженцев Фото: Frank Molter/Global Look Press
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Свыше 4 миллионов граждан Украины пересекли границы Польши, Румынии, Молдавии и Венгрии. Такую информацию предоставило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает ТАСС.

С 24 февраля по 29 марта число покинувших Украину беженцев достигло 4 019 287. За сутки оно увеличилось более чем на 117 тысяч человек,говорится в сообщении.

По данным международной организации, границу Польши пересекли 2 336 799 беженцев, в Румынию прибыли 608 936, в Молдавию — 387 15 и в Венгрию — 364 804.

Ранее испанская газета El Pais сообщила — власти Европы допускают, что число беженцев с Украины в ближайшие месяцы может приблизиться к десяти миллионам. По информации издания, главы МВД на встрече в Брюсселе обсудили создание специального индекса возможности государств по приёму беженцев. Также решено создать единую платформу ЕС для регистрации прибывающих в ту или иную европейскую страну. По мнению собравшихся, это исключит ошибки в подсчётах. Кроме того страны договорились составить план по борьбе с торговлей людьми.

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