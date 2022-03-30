ООН: соседние с Украиной страны приняли более 4 миллионов беженцев

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Необходимо задепонировать платежи за российские энергоресурсы, чтобы использовать их при восстановлении Украины, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс со ссылкой на премьер-министра страны. По её словам, только таким путём можно заставить Россию «заплатить за то, что было сделано» в ходе военной спецоперации, пишет «Интерфакс».

Но для того, чтобы оказать немедленное влияние и заставить Россию заплатить за то, что было сделано на Украине, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии предложила на Совете ЕС временно депонировать платежи...