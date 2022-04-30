ООН сообщила о гибели более 2,8 тысячи мирных жителей на Украине

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Украине с 24 февраля по 28 апреля погибли 2899 мирных жителей. Ещё 3235 человек получили ранения. Об этом говорится в отчёте Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Больше всего погибших на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

По данным ООН, среди погибших 970 мужчин и 646 женщин, 76 мальчиков и 64 девочки. Пол ещё 1073 взрослых и 70 детей установить не удалось. Ранения получили 380 мужчин, 314 женщин, 76 мальчиков и 67 девочек. Пол 166 раненных детей и 2232 взрослых пока неизвестен.

Наибольшее количество погибших за этот период — 1411 — на территории Донецкой и Луганской областей. Также там получили ранение 1552 мирных жителя.

На территории Украины, контролируемой Киевом, погибли 1317 человек, 1182 получили ранения. На подконтрольных ДНР и ЛНР территориях — 94 погибших и 370 раненных.

В ООН отмечают, что реальное число погибших может значительно превосходить представленные в отчёте цифры. Информация из ряда мест задерживается, а в некоторых районах — Мариуполе в Донецкой области, Изюме в Харьковской области и Попасной в Луганской области — её необходимо проверить, поскольку там имелись сообщения о многочисленных случаях гибели и ранений гражданского населения. В этой связи данные не включаются в статистику до прохождения проверки.

Также с 24 февраля Украину покинули более 5,2 млн жителей. Об этом сообщает агентство ОН по делам беженцев. Больше всего приняли Польша (2,99 млн) и Румыния (810 тысяч).

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом, как изначально утверждали военные, гражданскому населению ничто не угрожает.