ООН сообщила, что придерживается принципа «одного Китая»

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Организация Объединенных Наций (ООН) придерживается принципа «одного Китая» в тайваньском вопросе, заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС. Мнение прозвучало на фоне ситуации вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Я могу сказать только то, что политика ООН по этому вопросу руководствуется резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2758 от 1971 года по «одному Китаю», — сказал Дюжарик.

Отмечается, что резолюция 2758 от 1971 года передала права на представительство в ООН КНР. В ней отмечается, что КНР признается единственным законным представителем Китая в ООН.

Спецборт с Пелоси на борту приземлился менее часа назад в аэропорту Тайбэя Суншань. Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы не менее 300 сотрудников правоохранительных органов и военные.

Китайская сторона выступает категорически против визита Пелоси на Тайвань, заявил ранее пресс-секретарь Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова.