ООН сформировала команду по эвакуации из Мариуполя

Фото Никита Цицаги/NEWS.ru

Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации мирных граждан из Мариуполя с завода «Азовсталь», об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передаёт ТАСС. Отмечается, что также были проведены контакты с Россией и Украиной по созданию гуманитарных коридоров.

Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода «Азовсталь» в Мариуполе, — сказал он.

Офис генсека ООН ранее сообщил, что президент России Владимир Путин согласился на предложение привлечь Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединённых Наций к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также заявил, что ситуация с созданием гуманитарных коридоров на Украине не решается. Он предложил Москве и Киеву создать контактную группу, которая бы координировала действия сторон по этому вопросу. Генсек ООН добавил, что для решения этой задачи могут быть привлечены ресурсы Международного комитета Красного Креста.