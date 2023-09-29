ООН: с января более 2,5 тысячи мигрантов утонули на пути из Африки в Европу

Фото: Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 2,5 тысячи мигрантов из Африки с начала 2023 года утонули или пропали без вести в Средиземном море при попытке переправиться в Европу, заявила глава нью-йоркского офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувен Меникдивела на заседании Совета Безопасности организации. По ее словам, число африканцев, желающих перебраться в Европу, значительно выросло.

По состоянию на 24 сентября более 2,5 тыс. человек погибли или пропали без вести. В прошлом году за тот же период число жертв составило 1680, — рассказала Меникдивела.

Она добавила, что за первые семь месяцев года только из Туниса пытались пересечь Средиземное море почти 102 тысячи человек. Рост по сравнению с прошлым годом составил 260%. Добраться в Европу из Ливии пытались 45 тысяч человек. Власти Туниса смогли спасти в море или перехватить ранее 31 тысячу мигрантов, а власти Ливии — 10,6 тысячи человек.

Также представитель ООН обратила внимание на то, что пыталось пересечь море ограниченное число людей из Алжира — около 4,7 тысячи. Однако и эта цифра превышает прошлогоднюю на 18%. Больше прошлогоднего на 68% оказалось и спасенных или задержанных властями Алжира — 3,7 тысячи человек, добавила Меникдивела. По ее данным, с 1 января по 24 сентября смогли переправиться в Европу через Средиземное море 186 тысяч беженцев и мигрантов.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о намерении страны принять срочные меры для противодействия нелегальной миграции, с которой страна столкнулась в 2023 году. По словам политика, наплыв нелегалов стал «невыносимым», а ни Италия, ни Европа не могут вместить такое большое количество мигрантов.