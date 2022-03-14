ООН провела оценочную миссию в Карабахе

Эксперты ООН провели оценочную миссию в Карабахе, сообщил Trend со ссылкой на специального представителя президента Азербайджанской Республики по Карабахскому экономическому району Эмина Гусейнова. Отмечается, что экспертной комиссии была продемонстрирована экологическая ситуация в регионе.

Эксперты Программы ООН по окружающей среде посетили Карабах, чтобы провести оценочную миссию. В ходе визита экспертам была продемонстрирована экологическая ситуация в регионе и предоставлена информация о плане дальнейшего развития, — говорится в сообщении.

Днём ранее представители ООН, Всемирного банка и ЕС посетили города Агдам и Физули для экспертной оценки.

Ранее глава представительства ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила, что целью данного мероприятия является составление плана по восстановлению и очистке от мин этих территорий. Она отмечала, что экспертная комиссия будет находиться в Азербайджане с 7 по 17 марта.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.