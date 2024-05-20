ООН призвали расследовать взрывы на «Северных потоках» Журналист Кимберли призвала ООН расследовать взрывы на «Северных потоках»

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Организация Объединенных Наций должна использовать свои возможности для расследования взрывов на «Северных потоках», заявила журналист активист из США Маргарет Кимберли в ходе заседания Совета Безопасности ООН на тему угроз международному миру и безопасности, трансляция которого велась на сайте ООН. По ее словам, расследования были закрыты без их завершения.

26 сентября 2022 года «Северный поток» был разрушен в результате взрыва, который также привел к выбросу около 15 млн тонн углекислого газа в атмосферу, что способствует глобальному потеплению. Расследования были закрыты без завершения, и по крайней мере один всемирно известный журналист-расследователь представил доказательства участия США, — сказала Кимберли.

По ее словам, никто в Соединенных Штатах, кто мог бы потребовать расследования, не сделал этого. Поэтому необходимо, что собственное, свободное и независимое расследование провела ООН, считает активист. Она подчеркнула, что это будет возможно, если «фантазии о доминировании будут окончательно и решительно отвергнуты».

Ранее бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что участников диверсии на «Северных потоках» готовили в Житомирской области на Украине и в Румынии рядом с базой НАТО. По его словам, были установлены все лица, причастные к диверсиям на «Северных потоках». По словам политика, они были задействованы в операции прикрытия погружения.